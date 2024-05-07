Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde "yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde "yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, "yağma" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (26) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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