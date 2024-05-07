Şanlıurfa'da düğünde tabancayla vurulan hamile kadın bebeğini kaybetti

Bu sırada merminin isabet ettiği Zemzem Ö. (34) yaralandı. Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 3 aylık hamile Zemzem Ö'nün çocuğunu kaybettiği belirlendi.

Kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkisinde düzenlenen bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açıldı.

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