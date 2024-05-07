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        Şanlıurfa'da düğünde tabancayla vurulan hamile kadın bebeğini kaybetti

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir düğünde havaya tabancayla ateş açılması sırasında vurulan hamile kadın bebeğini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:58 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:58
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        Şanlıurfa'da düğünde tabancayla vurulan hamile kadın bebeğini kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir düğünde havaya tabancayla ateş açılması sırasında vurulan hamile kadın bebeğini kaybetti.

        Kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkisinde düzenlenen bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açıldı.

        Bu sırada merminin isabet ettiği Zemzem Ö. (34) yaralandı. Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 3 aylık hamile Zemzem Ö'nün çocuğunu kaybettiği belirlendi.

        Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, C.K. (58) ve F.K'yi (48) gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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