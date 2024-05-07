Haliliye Belediyesi'nin mesleki kurslarına ilgi

Kurslara katılanlar, hizmetlerinden dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Kırmızı Kurdele Projesi kapsamında hizmet veren okuma yazma kursuyla da kadınlar, eğitmenler eşliğinde öğrenmeye devam ediyor.

Kadınlar, dikiş nakış ve el sanatları atölyesi ile el emeklerini esere dönüştürerek aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Merkezde ayrıca bağlama kursu, bilgisayar kursu, dikiş atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma yazma kursu ve okuma salonu bulunuyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tarafından Kısas Mahallesi'ne kazandırılan Kültür Merkezi'nde açılan kurslarda gençler ve kadınlar meslek öğreniyor.

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