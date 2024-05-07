Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Haliliye Belediyesi'nin mesleki kurslarına ilgi

        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen mesleki kurslara kadınlar ilgi gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haliliye Belediyesi'nin mesleki kurslarına ilgi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen mesleki kurslara kadınlar ilgi gösteriyor.

        Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tarafından Kısas Mahallesi'ne kazandırılan Kültür Merkezi'nde açılan kurslarda gençler ve kadınlar meslek öğreniyor.

        Merkezde ayrıca bağlama kursu, bilgisayar kursu, dikiş atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma yazma kursu ve okuma salonu bulunuyor.

        Kadınlar, dikiş nakış ve el sanatları atölyesi ile el emeklerini esere dönüştürerek aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

        Kırmızı Kurdele Projesi kapsamında hizmet veren okuma yazma kursuyla da kadınlar, eğitmenler eşliğinde öğrenmeye devam ediyor.

        Kurslara katılanlar, hizmetlerinden dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da çocuklara güvenli trafik eğitimi verildi
        Şanlıurfa'da çocuklara güvenli trafik eğitimi verildi
        Kardeşinin düğününde maganda kurşunuyla vurulan hamile kadın, bebeğini kayb...
        Kardeşinin düğününde maganda kurşunuyla vurulan hamile kadın, bebeğini kayb...
        Şanlıurfa'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
        Şanlıurfa'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da PKK propagadasına 17 gözaltı
        Şanlıurfa'da PKK propagadasına 17 gözaltı
        Şanlıurfa'da üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek ve...
        Şanlıurfa'da üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek ve...