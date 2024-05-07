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        Şanlıurfa'da aranan 17 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 16:13 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:13
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        Şanlıurfa'da aranan 17 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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