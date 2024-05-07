Şanlıurfa'da 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, operasyonla yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, operasyonla yakalandı.
Jandarma ekiplerince, Kırsal Gözelek Mahallesi'nde 8 yıl önce 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan cinayet hükümlüsü Y.Ç'nin (54) sakladığı adres tespit edildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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