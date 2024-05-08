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        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 2 kilo 340 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir yolcu otobüsündeki valizde 2 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:08 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:10
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        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 2 kilo 340 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir yolcu otobüsündeki valizde 2 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

        Bu kapsamda Selimpınar Mahallesi'ndeki uygulama noktasına gelen bir otobüste dedektör köpekle arama yapıldı.

        Aramada A.K.'ye ait valizde 4 parça halinde 2 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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