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        Şanlıurfa'da tarımsal sulamada elektrik tüketimi nisanda 3 kat arttı

        Şanlıurfa'da tarımsal sulamada elektrik tüketiminin nisan ayında yaklaşık 3 kat arttığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:26
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        Şanlıurfa'da tarımsal sulamada elektrik tüketimi nisanda 3 kat arttı
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        Şanlıurfa'da tarımsal sulamada elektrik tüketiminin nisan ayında yaklaşık 3 kat arttığı bildirildi.

        Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, Türkiye genelinde tarımsal sulama için kullanılan elektriğin yaklaşık yarısının kurumun sorumluluk sahasında tüketildiği belirtildi.

        Açıklamada, bölgede elektrik tüketiminin en yüksek olduğu Şanlıurfa'da, tarımsal alanlarda 1 Nisan'da günlük 11 milyon 505 kilovatsaat elektrik tüketilirken, nisan ayı sonunda bu rakamın yaklaşık üç katına çıkarak 30 milyon 743 kilovatsaate ulaştığı ifade edildi.

        - 351 adet kayıt dışı trafo tespit edilmişti

        Şanlıurfa'da tarımsal sulama sahalarında olağanüstü boyutta artan tüketiminin mercek altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğüne bağlı saha ekiplerinin sadece nisan ayında yaptığı kaçak denetimleri sonucunda 100 bin nüfuslu bir şehre yetecek güçteki 351 adet kayıt dışı trafo tespit edilmiş, el konulabilmesi için savcılığa başvuruda bulunulmuştu. Bahse konu kayıt dışı trafoların ele geçirilebilmesi için ise hukuki süreç devam ediyor. Kayıt dışı tüketimle mücadele, havadan ve karadan yapılan denetimlerle sürüyor.

        Kısa sürede yaşanan keskin tüketim artışlarını öngörmek zor. Bu durum, alınan tüm tedbirlere rağmen enerji dalgalanmalarına, istenmeyen arızalara ve sonuç olarak kesintilere yol açıyor. Bu durum ne kabul edilebilir ne de sürdürülebilir. Şirket olarak kaçak tüketimi önlemek ve kayıt altına almak konusunda olduğumuz kadar, bu yıl gecikmiş borçlarını ödemeyenlere elektrik vermemekte kararlıyız. Bunun yanında borcunu zamanında ve düzenli ödeyenlerin mağdur olmaması için de tedarik ettiğimiz 1000 adet jeneratörle gerekli tüm desteği sağlayacağız."

        Açıklamada, bölgedeki tarımsal sulama abonelerinin, biriken ve halen ödenmemiş 16 milyar lira tutarındaki vadesi geçmiş elektrik borcunun olduğu hatırlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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