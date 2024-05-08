GÜNCELLEME - Şanlıurfa Valiliğinden açıklama:

Açıklamada, "Birecik ilçemizde 8 Mayıs tarihinde meydana gelen Birecik DEM Parti ilçe binasına kurşun isabet etmesi olayının faili olarak tespit edilen H.B. isimli kişi yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Birecik ilçesinde 8 Mayıs gece 03.00 sıralarında Meydan Mahallesi Dr. Abdulkadir Erdil Caddesi üzerinde bulunan Birecik DEM Parti ilçe binasına kurşun isabet ettiği, gerekli tahkikata başlandığı belirtildi.

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