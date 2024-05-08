Siverek'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen ve anaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, çocuklara yaya geçidinin önemi anlatıldı.

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