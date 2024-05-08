Siverek'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen ve anaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, çocuklara yaya geçidinin önemi anlatıldı.
Polis ve jandarma trafik ekiplerince sürücülere bilgilendirici broşürler verildi.
Etkinliğe Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Keke Bucak, daire müdürleri ile öğretmenler katıldı.
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