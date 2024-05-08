Şanlıurfa'da düğünde hamile kadını vuran şüpheli tutuklandı

Ceylanpınar ilçesinde 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen bir düğünde havaya ateş açılması sırasında 3 aylık hamile olan Zemzem Ö. yaralanmış, hastaneye kaldırılan kadın bebeğini kaybetmiş, olayla ilgili C.K. ve F.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkisinde bir düğünde havaya açılan ateş sonrasında 3 aylık hamile Zemzem Ö'nün yaralanarak bebeğini kaybetmesinin ardından gözaltına alınan C.K. (58) ve F.K'nin (48) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir düğünde havaya tabancayla ateş açılması sırasında hamile kadının vurulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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