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        Suruç'ta Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:36 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:36
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        Suruç'ta Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Cumhuriyet İlkokulu önünde düzenlenen ve anaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, çocuklara yaya geçidinin önemi anlatıldı.

        Polis ve jandarma trafik ekiplerince sürücülere bilgilendirici broşürler verildi.

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