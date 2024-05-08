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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:53
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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

        Şenevler Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Olayda yaralanan iki kişi, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabancayı da ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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