Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabancayı da ele geçirdi.

Olayda yaralanan iki kişi, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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