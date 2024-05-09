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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Şanlıurfa'da öğrencilerle buluştu:

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Şanlıurfa'da öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:50
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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Şanlıurfa'da öğrencilerle buluştu:
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Şanlıurfa'da öğrencilerle bir araya geldi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Gezeravcı, uzaya gitme sürecinden bahsetti.

        Bu ülkenin evlatlarının dünyanın hiçbir devletinden, milletinden geri kalır bir tarafı olmadığını belirten Gezeravcı, 100 yıllık tarihte hiç yapılmamış bir alana adım attıklarını aktardı.

        Gezeravcı, şunları kaydetti:

        "Devletimizin güçlü iradesi bu adımı sembolik olan bir yolda attık. Bundan sonra başka milletlerin ne hızla gittiği bizi ilgilendirmiyor. Bu bir yere varış hikayesi değildir. Yarın bir gün sizlerin yürüyeceği bir başarı yolunun başlangıcıydı. Biz görevi yaptık, bir şey bitmedi, tam aksine yeni başladık. Dünyada bilimin farklı alanlarında müthiş derecede agresif atılımlar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de uzay. Son 15-20 yılda havacılık ve savunma alanında ülkemizin attığı adımlar, uzay için gittiğimiz eğitim sürecinde bile o kadar dikkat çekiyordu ki dünyanın sıra dışı bir lokasyonda bir ülke yapılan bütün kısıtlamalara, önüne koyulan bütün engellere 'yapamazsın, edemezsin, potansiyeliniz yetmez' laflarına rağmen daha düne kadar kapısında bekleyip de alamadığımız İHA'ları, SİHA'ları ürettik. Bugün 40'ın üzerinde ülke kapımızda bekliyor bu İHA, SİHA'ları almak için."

        Devletin elinden gelen bütün gücünü göstermeye devam ettiğini dile getiren Gezeravcı, "Devletimizin gücünden feyz alın. İçinizdeki potansiyelinizden de zerre kadar kuşkuya düşmeyin. Farklı zorluklarla mücadele ediyorsunuz. Farklı sıkıntılarla baş ediyorsunuz. Ama lütfen içinden geçtiğimiz şartların bugüne has zorlukları sebebiyle yarın bir gün potansiyelinizi yansıtabileceğiniz alanlarda yürüyebileceğiniz yollarda başarabileceğiniz işlerden kimsenin öz güveninizi örselemesine müsaade etmeyin. Bizim devletimizin, bizim ülkemizin en büyük gücü toprağın altından çıkan petrol değil, yer altı madenleri de değil. En büyük gücü sizlersiniz." dedi.

        Gezeravcı daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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