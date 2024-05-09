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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:08 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:08
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sabancı ve Ördekli mahallelerinde 5 adreste silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda, 5 uzun namlulu tüfek, 12 şarjör, 984 mermi, 3 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 yelek ile 1 keskin nişancı dürbünü ele geçirildi.

        Operasyonda, H.Ş, S.G, V.G. ve M.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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