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        Şanlıurfa'da 2 bin 370 kişi çölyak hastalığıyla mücadele ediyor

        Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan, kentte 2 bin 370 çölyaklı hastasının bulunduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:03 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:03
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        Şanlıurfa'da 2 bin 370 kişi çölyak hastalığıyla mücadele ediyor
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        Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan, kentte 2 bin 370 çölyaklı hastasının bulunduğunu söyledi.

        Doğan, "9 Mayıs Dünya Çölyak Günü" dolayısıyla dernek binasında çölyak hastalığına dikkati çekmek ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Türkiye'de 152 bin Şanlıurfa'da ise 2 bin 370 çölyaklı hastanın olduğunu belirten Doğan, "Bizler çölyak hastaları ve hasta yakınları olarak hastalığa dikkati çekmek, farkındalık oluşturmak için derneklerimiz ve federasyonumuz vasıtası ile çeşitli seminer, konferans gibi farklı etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

        Çölyak hastası 9 yaşındaki Mahir Altun ise 2 yıldır hastalıkla mücadele ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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