Şanlıurfa'da 2 bin 370 kişi çölyak hastalığıyla mücadele ediyor
Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan, kentte 2 bin 370 çölyaklı hastasının bulunduğunu söyledi.
Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan, kentte 2 bin 370 çölyaklı hastasının bulunduğunu söyledi.
Doğan, "9 Mayıs Dünya Çölyak Günü" dolayısıyla dernek binasında çölyak hastalığına dikkati çekmek ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Türkiye'de 152 bin Şanlıurfa'da ise 2 bin 370 çölyaklı hastanın olduğunu belirten Doğan, "Bizler çölyak hastaları ve hasta yakınları olarak hastalığa dikkati çekmek, farkındalık oluşturmak için derneklerimiz ve federasyonumuz vasıtası ile çeşitli seminer, konferans gibi farklı etkinlikler düzenliyoruz." dedi.
Çölyak hastası 9 yaşındaki Mahir Altun ise 2 yıldır hastalıkla mücadele ettiğini kaydetti.
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