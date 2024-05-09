Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi sonrası hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan 2 çocuktan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan 2 çocuktan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Siverek'te 24 Nisan'da girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren M.K.İ. (11) ve A.H.G. (11) ilk tedavilerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
A.H.G, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.
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