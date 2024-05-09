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        Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi sonrası hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan 2 çocuktan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:10 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:10
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        Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi sonrası hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan 2 çocuktan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Siverek'te 24 Nisan'da girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren M.K.İ. (11) ve A.H.G. (11) ilk tedavilerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        A.H.G, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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