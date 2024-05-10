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        Şanlıurfaspor yarın Manisa FK'yi ağırlayacak

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in son haftasında yarın sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:36 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:36
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        Şanlıurfaspor yarın Manisa FK'yi ağırlayacak
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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in son haftasında yarın sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.

        Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

        Şanlıurfaspor ligde 35 puanla 16. sırada ve küme düşme potasında yer alırken, ligde kalmayı garantileyen Manisa FK ise 40 puanla 11. sırada bulunuyor.

        Ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti.

        Şanlıurfaspor'un ligde kalabilmesi, Manisa FK karşısındaki sonucun yanı sıra Adanaspor ve Tuzlaspor'un alacağı sonuçlara göre belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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