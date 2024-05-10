Şanlıurfaspor yarın Manisa FK'yi ağırlayacak

Şanlıurfaspor'un ligde kalabilmesi, Manisa FK karşısındaki sonucun yanı sıra Adanaspor ve Tuzlaspor'un alacağı sonuçlara göre belli olacak.

Şanlıurfaspor ligde 35 puanla 16. sırada ve küme düşme potasında yer alırken, ligde kalmayı garantileyen Manisa FK ise 40 puanla 11. sırada bulunuyor.

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