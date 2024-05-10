Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Evren Sanayi Sitesi 9. sokakta M.Ö'nün kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücüyü Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
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