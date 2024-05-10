Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Suruç'ta gıyabi cenaze namazı kılındı

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Suruç'ta gıyabi cenaze namazı kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Cuma namazı sonrası Suruç'ta meydanda toplanan vatandaşlar, İsrail'i protesto etti.

        Grup, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren tüm Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfaspor yarın Manisa FK'yi ağırlayacak
        Şanlıurfaspor yarın Manisa FK'yi ağırlayacak
        Şanlıurfa'da öğretmenler kalem kırıp, kanlı önlükle eylem yaptı
        Şanlıurfa'da öğretmenler kalem kırıp, kanlı önlükle eylem yaptı
        Telefon dolandırıcılarına 578 yıla kadar hapis cezası talebi
        Telefon dolandırıcılarına 578 yıla kadar hapis cezası talebi
        Haidouti Orkestrası Göbeklitepe'de sahne aldı
        Haidouti Orkestrası Göbeklitepe'de sahne aldı
        DEM Parti binasının kurşunlanmasında belediye başkanının ağabeyi tutuklandı
        DEM Parti binasının kurşunlanmasında belediye başkanının ağabeyi tutuklandı