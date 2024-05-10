İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Suruç'ta gıyabi cenaze namazı kılındı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cuma namazı sonrası Suruç'ta meydanda toplanan vatandaşlar, İsrail'i protesto etti.
Grup, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren tüm Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.
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