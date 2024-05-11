Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da deprem sonrası yapılan çalışmalar değerlendirildi

        Şanlıurfa'da deprem sonrası il genelinde yapılan çalışmalar düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da deprem sonrası yapılan çalışmalar değerlendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da deprem sonrası il genelinde yapılan çalışmalar düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hasan Şıldak başkanlığında düzenlenen toplantıda, "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremler sonraki kentte yapılan çalışmalar görüşüldü.

        Vali Şıldak, toplantıda, vatandaşların taleplerine hassasiyet gösterilmesini isteyerek, "Deprem sonrası yürütülen yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları, yer seçimi ve yerinde dönüşüm işlemleri, şehir merkezleri ve kırsal mahallelerdeki kalıcı konutların yapım süreçleriyle ilgili çalışmaları değerlendirdik. İlimizde depremin hasarlarının ortadan kaldırılması, yaralarının sarılması konusunda bütün kurumlarımızla birlikte titizlikle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da savcı, telefon dolandırıcılarından üç sanık hakkında 237'şer y...
        Şanlıurfa'da savcı, telefon dolandırıcılarından üç sanık hakkında 237'şer y...
        Şanlıurfa'da sulama kanalında sürüklenen çocuk kurtarıldı
        Şanlıurfa'da sulama kanalında sürüklenen çocuk kurtarıldı
        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Suruç'ta gıyabi cenaze n...
        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Suruç'ta gıyabi cenaze n...
        Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfaspor yarın Manisa FK'yi ağırlayacak
        Şanlıurfaspor yarın Manisa FK'yi ağırlayacak
        Şanlıurfa'da öğretmenler kalem kırıp, kanlı önlükle eylem yaptı
        Şanlıurfa'da öğretmenler kalem kırıp, kanlı önlükle eylem yaptı