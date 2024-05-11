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        AK Parti Milletvekili Yazmacı'dan Anneler Günü mesajı

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:37
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        AK Parti Milletvekili Yazmacı'dan Anneler Günü mesajı
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        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Milletvekili Yazmacı mesajında, Gazze Şeridi'nde çocuklarını, eşlerini, yakınlarını kaybeden annelerin yaşadıkları acılara tahammül etmeye çalışarak yaşam mücadelesi verdiklerini belirtti.

        Yüzlerce, binlerce kadınının kendilerine "anne" diye seslenen çocuklarına bir daha sarılamayacağını aktaran Yazmacı, açıklamasında şunlara yer verdi:

        "İlk günden bu yana acılarına ortak olduğumuz Filistinli kadınlarımızın ve çocuklarımızın yaşadıkları zulmün travması tamiri mümkün olmayan yaralar bırakacak. Filistinli annelerimiz ve evlatları bırakın yarınlarını düşünmek, bir saat sonrasının bile ne olacağını bilmedikleri güvensiz bir ortamda hayat mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na göre, İsrail'in 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her gün en az 37 çocuk annesini kaybediyor. Üstelik katliamların boyutu gün geçtikçe derinleşiyor. Neredeyse tüm sivillerin sığındığı, adeta son durak konumundaki Refah şimdi de gözü dönmüş Netanyahu ve avanesinin hedefinde. Pazartesinden bu yana yaklaşık 85 bin Filistinli, sığınabilmek, hayatta kalabilmek için Refah’ı terk etmeye zorlandı. Dünyanın geri kalanı Anneler Gününde annesine ne alacağının planlamasını yaparken Gazzeli kadınlar bir gün daha yaşayabilmenin, çocuklarının yaşadığını görmenin umuduna tutunuyor. Gazzeli anneler, bir gün evlerine güvenle dönüp, çocuklarıyla tekrar bir arada olabilmenin hayalini kuruyor. Bu hayali bile onlara çok görenlere, çocuk, bebek, yaşlı, kadın demeden sivilleri toplu şekilde ölüme götürenlere bir kez daha lanet olsun. Bizim de duamız Gazzeli annelerin, çocuklarıyla ve kalan sevdikleriyle beraber güven içinde yaşamları sürdürmeleridir. Bu vesile ile tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş annelerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum."

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