Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.H. ile resmi belgede sahtecilik suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan İ.T. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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