Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yaralılardan Ecrin A. (13) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Sürücü Kadir A. ve eşi Zeliha A. (36) ile ailenin 6 çocuğu ilk müdahalelerinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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