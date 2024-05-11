Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kadir A. idaresindeki 38 SK 927 plakalı otomobil, Suruç-Akçakale kara yolunun kırsal Büyük Ziyaret Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Kadir A. ve eşi Zeliha A. (36) ile ailenin 6 çocuğu ilk müdahalelerinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ecrin A. (13) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
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