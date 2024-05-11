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        Şanlıurfaspor-Manisa FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in son haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenerek ligde kalmayı başaran ASTOR ENERJİ Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, Şanlıurfalı taraftarlara bu sevinci yaşattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 19:03 Güncelleme: 11.05.2024 - 19:03
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        Şanlıurfaspor-Manisa FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in son haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenerek ligde kalmayı başaran ASTOR ENERJİ Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, Şanlıurfalı taraftarlara bu sevinci yaşattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Arslan, duygularını ifade etmekte zorlandığını dile getirerek, şunlardı kaydetti:

        "Şanlıurfalı taraftarları sevindirdiğimiz için çok mutluyum. Allah'a sonsuz şükürler olsun, insanlar bir bayram yaşadı. Elbette çok değerli bir şey ama bu düşme stresi insanı öldürebilir, bayıltabilir. O kadar yüksek. Tam anlayamadım zaten, hani sevinci de çok yaşadığımı söyleyemem. Ama huzur var, Allah'a şükürler olsun. Bir hafta önce durumu anlattık, şükürler olsun herkes de o desteği verdi. Daha önce de Şanlıurfa'da çalıştım, hiç bu kadar güzel bir atmosfer görmedim. Katkı veren herkese teşekkür ederim. İnşallah seneye Rabbim yüzümüzü güldürür. Daha iyi yapılanma yaparak son haftayı böyle şampiyonluk kutlamalarıyla taçlandırırız. Yani bütün hayalim, ümidim bu."

        - Manisa FK cephesi

        Manisa FK Teknik Sorumlusu Nevzat Dinçbudak ise geçen hafta ligde kalmayı garantilediklerini hatırlatarak, "Öncelikle Şanlıurfaspor'u kutluyorum. Güzel, çekişmeli bir lig olduğunu düşünüyorum. Son haftaya kadar düşen takımın ve play-off'a kalacak takımın belli olmadığı bir sezon oldu. Skor noktasında bugün istediğimizi alamadık, Şanlıurfaspor kazandı ve istediğini almış oldu. Buradan özellikle Göztepe ve Eyüpspor'a Süper Lig'de başarılar diliyorum, kutluyorum. Kümede kalan takımları da iyi mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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