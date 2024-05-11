Şanlıurfaspor-Manisa FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in son haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenerek ligde kalmayı başaran ASTOR ENERJİ Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, Şanlıurfalı taraftarlara bu sevinci yaşattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Arslan, duygularını ifade etmekte zorlandığını dile getirerek, şunlardı kaydetti:

"Şanlıurfalı taraftarları sevindirdiğimiz için çok mutluyum. Allah'a sonsuz şükürler olsun, insanlar bir bayram yaşadı. Elbette çok değerli bir şey ama bu düşme stresi insanı öldürebilir, bayıltabilir. O kadar yüksek. Tam anlayamadım zaten, hani sevinci de çok yaşadığımı söyleyemem. Ama huzur var, Allah'a şükürler olsun. Bir hafta önce durumu anlattık, şükürler olsun herkes de o desteği verdi. Daha önce de Şanlıurfa'da çalıştım, hiç bu kadar güzel bir atmosfer görmedim. Katkı veren herkese teşekkür ederim. İnşallah seneye Rabbim yüzümüzü güldürür. Daha iyi yapılanma yaparak son haftayı böyle şampiyonluk kutlamalarıyla taçlandırırız. Yani bütün hayalim, ümidim bu."