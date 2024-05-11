Şanlıurfa'da yeni doğan bebek sokağa terk edildi

Polis, bebeğin anne ve babasına ulaşmak için çalışma başlattı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 3. kattaki boş bir dairenin önünde yeni doğan bebek buldu.

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