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        Şanlıurfa'da yeni doğan bebek sokağa terk edildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni doğduğu belirlenen bebek, sokağa terk edilmiş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 23:37 Güncelleme: 11.05.2024 - 23:37
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        Şanlıurfa'da yeni doğan bebek sokağa terk edildi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni doğduğu belirlenen bebek, sokağa terk edilmiş halde bulundu.

        Bahçelievler Mahallesi Dicle Sitesi C Blok'ta bebek sesini duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 3. kattaki boş bir dairenin önünde yeni doğan bebek buldu.

        Bebek, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebek, koruma altına alındı.

        Polis, bebeğin anne ve babasına ulaşmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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