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        Şanlıurfa'da aranan 23 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 23 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 09:50 Güncelleme: 12.05.2024 - 09:50
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        Şanlıurfa'da aranan 23 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 23 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayiş olaylarının önlenmesi, suç ile suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, aranması bulunan 23 şüpheli yakalanırken, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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