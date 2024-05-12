Şanlıurfa'da aranan 23 şüpheli yakalandı

Denetimlerde, aranması bulunan 23 şüpheli yakalanırken, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayiş olaylarının önlenmesi, suç ile suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.

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