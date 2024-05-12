Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Hollanda'dan tatil için memleketine gelen kadın, 69 yaşında okuma yazma öğrendi

        CEBRAİL CAYMAZ - Hollanda'da yaşayan ve tatil için memleketi Şanlıurfa'ya gelen 69 yaşındaki Hatice Başak, belediye tarafından düzenlenen kursa katılarak yıllar sonra okuma yazma öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hollanda'dan tatil için memleketine gelen kadın, 69 yaşında okuma yazma öğrendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        CEBRAİL CAYMAZ - Hollanda'da yaşayan ve tatil için memleketi Şanlıurfa'ya gelen 69 yaşındaki Hatice Başak, belediye tarafından düzenlenen kursa katılarak yıllar sonra okuma yazma öğrendi.

        Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde çocuk yaştayken okula gönderilmediği için okuma yazma öğrenemeyen Başak, 48 yıl önce evlendikten sonra ailesiyle Hollanda'ya yerleşti.

        Okuma yazma bilmediği için yaşadığı zorlukları gören Başak, tatil için geldiği Kısas Mahallesi'nde Haliliye Belediyesi tarafından açılan okuma yazma kursuna kayıt oldu.

        Başak, 2 hafta önce başladığı kursta hem okumayı hem de yazmayı öğrendi.

        Hatice Başak, AA muhabirine, zamanında okuma yazma öğrenmek için imkan bulamadığını söyledi.

        Belediye tarafından açılan kursa katıldığını anlatan Başak, "Duydum ki burada belediye kurs açmış. Onun için okumaya, kendimi geliştirmeye geldim. Ben fırsatı kaçırmadım. Yurt dışına gidip geldiğimde de okumaya devam edeceğim." dedi.

        - Okuma yazma öğrenmemenin pişmanlığını yaşıyor

        Başak, "Okursam gözüm açılır, ileriyi görürüm, başkasına faydam olur. Bir şeyler söyler, öğretirim. Okumayan adam bir şey bilmiyor. Vallahi geri dönsem her şeyimi satardım, okuma yazma öğrenirdim. Annem babam beni okutmadı. 'Kızlar okumaz.' Şimdi her şeyim var ama tahsilim yok. Yani bir yedek adam tutmam lazım ki benim işimi yapsın. Ben adamı tutana kadar ben gideyim öğreneyim dedim." diye konuştu.

        Kendi çocuklarını okuttuğunu ifade eden Başak, şunları kaydetti:

        "Okumanın yaşı yok. Şimdi çocuklar evlendi, gitti. Herkes evine, barkına gitti, biz kaldık, okumasız, yazmasız bir şey bilmiyoruz. Kendimi geliştireyim dedim. Bu imkanı bize belediye başkanımız tanımış. Bu ayın sonunda Hollanda'ya gideceğim. Temmuz ayında geri geleceğim ve yeniden devam edeceğim. Hocanın verdiği dersleri Hollanda'ya götüreceğim, telefonda orada okuyacağım."

        Başak, okumayı herkese tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Eurovision'da İsrail protestoları
        Eurovision'da İsrail protestoları
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da aranan 23 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 23 şüpheli yakalandı
        Siverek'te sokağa terk edilmiş bebek bulundu
        Siverek'te sokağa terk edilmiş bebek bulundu
        Şanlıurfa'da yeni doğan bebek sokağa terk edildi
        Şanlıurfa'da yeni doğan bebek sokağa terk edildi
        Şanlıurfaspor-Manisa FK maçının ardından
        Şanlıurfaspor-Manisa FK maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Şanlıurfaspor - Manisa FK: 2-0
        Şanlıurfaspor - Manisa FK: 2-0