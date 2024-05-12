Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ekiplerce kent genelinde gerçekleşen evden hırsızlık olayları ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler, İ.G, İ.K, C.A, İ.G. ve F.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında 23 farklı suçtan da arandığı tespit edildi.