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        Şanlıurfa'da düğünde tabancayla vurulan hamile kadın öldü

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir düğünde havaya tabancayla ateş açılması sırasında vurulan hamile kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:55
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        Şanlıurfa'da düğünde tabancayla vurulan hamile kadın öldü
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir düğünde havaya tabancayla ateş açılması sırasında vurulan hamile kadın hayatını kaybetti.

        Kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkisinde düzenlenen bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açılması sırasında merminin isabet ettiği Zemzem Özdemir (34) tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ceylanpınar ilçesinde 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen bir düğünde havaya ateş açılması sırasında 3 aylık hamile olan Zemzem Ö. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan kadın, bebeğini kaybetmiş, Harran Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.K. tutuklanırken, C.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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