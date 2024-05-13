Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Halfeti yerli turistlerin uğrak yeri oldu

        Güneydoğu bozkırının ortasında yer alan ve Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, özellikle hafta sonu tatili gibi dönemlerde bölge halkının ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 13:45 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halfeti yerli turistlerin uğrak yeri oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güneydoğu bozkırının ortasında yer alan ve Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, özellikle hafta sonu tatili gibi dönemlerde bölge halkının ilgisini çekiyor.

        Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Baraj gölü altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, yerli turistlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

        Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendirilen ilçe, yoğun turizm sezonu yaşıyor.

        Sahil kenti görünümüne sahip ilçeye gelen vatandaşlar, Fırat Nehri kenarında yürüyüş yaparak ya da tekne turlarıyla batık kenti, Ulu Cami, Savaşan Mahallesi ve Rumkale'yi görme fırsatı buluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar
        "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da düğünde tabancayla vurulan hamile kadın öldü
        Şanlıurfa'da düğünde tabancayla vurulan hamile kadın öldü
        Karnındaki bebeğinden sonra anne de öldü; kardeşinin düğününde maganda kurş...
        Karnındaki bebeğinden sonra anne de öldü; kardeşinin düğününde maganda kurş...
        Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Çocuk işçinin ölümünde 'ihmal' iddiasına İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama...
        Çocuk işçinin ölümünde 'ihmal' iddiasına İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama...
        Çocuk işçinin ölümünde 'ihmal' iddiasına İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        Çocuk işçinin ölümünde 'ihmal' iddiasına İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        Hollanda'dan tatil için memleketine gelen kadın, 69 yaşında okuma yazma öğr...
        Hollanda'dan tatil için memleketine gelen kadın, 69 yaşında okuma yazma öğr...