Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlarla ilgili çalışma başlattı.
Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.