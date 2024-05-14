Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli operasyonda 8 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:37 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli operasyonda 8 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi.

        Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 10 dijital materyal ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Gürcüler yine sokaklarda
        Gürcüler yine sokaklarda
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama
        Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaivars, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu
        Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaivars, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu
        Halfeti yerli turistlerin uğrak yeri oldu
        Halfeti yerli turistlerin uğrak yeri oldu
        Şanlıurfa'da düğünde tabancayla vurulan hamile kadın öldü
        Şanlıurfa'da düğünde tabancayla vurulan hamile kadın öldü
        Karnındaki bebeğinden sonra anne de öldü; kardeşinin düğününde maganda kurş...
        Karnındaki bebeğinden sonra anne de öldü; kardeşinin düğününde maganda kurş...
        Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı