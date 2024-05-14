DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli operasyonda 44 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'da yapılan bir başka operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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