Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bir adreste yapılan aramada 2 kilo 50 gram toz esrar ve 1 tabanca ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Siverek'te başarılı bir çalışma yapıldığını belirtti.

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