Görme engelli genç Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i hatim etti

Şanlıurfa'da Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğrenen görme engelli Esra Deniz, hatim yaptı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü ve Büyükşehir Belediyesince görme engellilere yönelik başlatılan "Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim Kursu" devam ediyor.

Kur'an kursu eğitmeni Zeynep Akbaş tarafından verilen kurslara katılan 19 yaşındaki görme engelli öğrenci Esra Deniz, 5 ayda Kur'an-ı Kerim'i hatim etti.

Haliliye İlçe Müftü Vekili İbrahim Halil Aslan da engellilere yönelik verilen eğitimin önemine değinerek, "Hem zihinsel, hem de görme engelli vatandaşlar, zamanın büyük bir bölümünü koordinasyon merkezinde geçirme fırsatı yakalıyor. Engelli vatandaşlar, verilen eğitimler sayesinde engelleri bir bir aşıyor. Kur'an-ı Kerim eğitimin yanında temel dini dersler de veriliyor." ifadelerini kullandı.