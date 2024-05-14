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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 13:46 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:46
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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Esmerçayı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Olayda silahla yaralanan M.İ. (38) ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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