Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin 660 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin 660 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen 2 operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 2 bin 660 paket gümrük kaçağı sigara ve 95 elektronik sigara ele geçirildi.
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