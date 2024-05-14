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        Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin 660 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:25 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:25
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        Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin 660 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda düzenlenen 2 operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, 2 bin 660 paket gümrük kaçağı sigara ve 95 elektronik sigara ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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