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        Şanlıurfaspor'da futbol şube sorumlusu Adnan Yükselir istifa etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da futbol şube sorumlusu Adnan Yükselir, yönetim kurulu üyeliği ve futbol şube sorumluluğu görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 19:29 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:29
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        Şanlıurfaspor'da futbol şube sorumlusu Adnan Yükselir istifa etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da futbol şube sorumlusu Adnan Yükselir, yönetim kurulu üyeliği ve futbol şube sorumluluğu görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        Yükselir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen sezon vali, belediye başkanları, kulüp başkanı, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların gayretleriyle şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükseldiklerini hatırlattı.

        Yeni sezonda tüm olumsuzluklara rağmen takımı uzun yıllar sonra çıktıkları 1. Lig'de tutmayı başardıklarını aktaran Yükselir, "Bu süreç içerisinde yaşadığımız zorlukları, verdiğimiz emekleri spor kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Görevimi layıkıyla yapmış olmanın verdiği gönül rahatlığıyla bundan sonraki süreçte görev almaktan onur duyduğum Şanlıurfaspor yönetim kurulu üyeliği ve futbol şube sorumluluğu görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ettiğimi spor kamuoyuyla paylaşıyor, Şanlıurfaspor'umuza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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