Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yıldırım, 28 yıldır şampiyonlar yetiştiriyor

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da 2 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli olan Serdar Yıldırım, yaklaşık 28 yıldır engellileri spora kazandırmak için mücadele veriyor.

Engelinden dolayı şartlar oluşmadığı için spor yapamayan 53 yaşındaki Serdar Yıldırım, kentteki engellileri sporla buluşturmak için 25 yaşında Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü'nü kurdu.

İlk olarak tekerlekli sandalye basketbol takımı oluşturan Yıldırım, zamanla masa tenisi, futbol, halter, okçuluk ve güreş gibi branşlarda çok sayıda sporcu yetiştirdi.

Kulübün okçuluk sporcularından Leyla Karakuş ise Serdar Yıldırım ile 7 yıl önce tanıştıklarını ve çok başarılı bir başkan olduğunu ifade etti.

Yıldırım'ın da kendileri gibi engelli olduğunu ve gençlere her zaman destek verdiğini vurgulayan Karakuş, "Serdar Başkan bizim gibi gençlerin hayata atılmasını, sporla hayat bulmamızı istiyor. Kendisinin yönlendirmesiyle biz de okçuluk sporu yapıyoruz. Her zaman bizim yanımızda olan çok değerli bir insan çok seviyoruz. Her zaman bizimledir umarım hep bizim yanımızda olmaya devam eder." diye konuştu.