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        Şanlıurfa'da elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Şanlıurfa'da, bir yerel gazetenin önünde bulunan elektrikli motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:16
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        Şanlıurfa'da elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        Şanlıurfa'da, bir yerel gazetenin önünde bulunan elektrikli motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde bulunan ve kentte yerel yayın yapan Urfanatik Gazetesi önüne gelen maskeli bir kişi, iş yerinin önünde bulunan motosikleti çalarak uzaklaştı.

        Durumun fark edilmesi üzerine gazete çalışanları polise haber verdi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde ise yüzü maskeli bir kişinin el feneri kullanarak etrafta inceleme yaptığı ve daha sonra düz kontak yöntemiyle çalıştırdığı motosikleti alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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