Şanlıurfa'da elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise yüzü maskeli bir kişinin el feneri kullanarak etrafta inceleme yaptığı ve daha sonra düz kontak yöntemiyle çalıştırdığı motosikleti alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde bulunan ve kentte yerel yayın yapan Urfanatik Gazetesi önüne gelen maskeli bir kişi, iş yerinin önünde bulunan motosikleti çalarak uzaklaştı.

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