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        Şanlıurfa'daki içme suyunda koku ve çamur iddiasına ilişkin açıklama

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürü Emin İzol, içme suyunda koku olduğu, musluklardan çamurlu su aktığı iddialarına ilişkin, "Lokal bir arıza olmuş olabilir. Şebeke suyu musluğa karışmış olabilir. Ona bir şey demiyorum ama vatandaşlarımız müsterih olsunlar, herhangi bir kirlilik problemi yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:19 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:19
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        Şanlıurfa'daki içme suyunda koku ve çamur iddiasına ilişkin açıklama
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürü Emin İzol, içme suyunda koku olduğu, musluklardan çamurlu su aktığı iddialarına ilişkin, "Lokal bir arıza olmuş olabilir. Şebeke suyu musluğa karışmış olabilir. Ona bir şey demiyorum ama vatandaşlarımız müsterih olsunlar, herhangi bir kirlilik problemi yok." dedi.

        İzol, merkez Haliliye ilçesindeki arıtma tesisini gezdirdiği basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şanlıurfa merkezine günlük 300-350 bin metreküp suyu arıtıp sunduklarını söyledi.

        Sularda bir sorun olmadığını ifade eden İzol, şöyle konuştu:

        "Bir sorun yok. Koku problemi de yok. Geçmişte oldu, koku problemi vardı. Koku problemini biz aktif karbon sistemimizi devreye koyarak minimize ettik. Şu anda yok denecek kadar bir koku var. Vatandaşlarımız bu suyu gönül rahatlığıyla içebilirler. Şanlıurfa'nın suyu çok güzel. Şu anda şaşal dediğimiz paketlenmiş sulardan da daha iyi bir suya sahip olduğumuzu söyleyebilirim."

        İzol, musluklardan çamurlu su aktığı yönündeki soru üzerine de "50 bin metreküplük bir depomuz var. Oradan da 16 depomuz ve 8 terfi istasyonumuza gönderiyoruz. Belki o bölgelerde lokal bir arıza olmuş olabilir. Şebeke suyu musluğa karışmış olabilir. Ona bir şey demiyorum ama vatandaşlarımız müsterih olsunlar, herhangi bir kirlilik problemi yok. Lokal olarak olabilir. Ona bir şey diyemiyorum. O da arızadan kaynaklı olabilir." ifadelerini kullandı.

        Emin İzol, sabotaj ihtimalinin olmadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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