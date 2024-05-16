Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdaki 2 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde viyadükten düşen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde viyadükten düşen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 02 ABY 893 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik-Nizip arasındaki viyadükte korkuluklarına çarpıp zemine düştü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen tırda sıkışan Mustafa (48) ile Aykut Akgül'ü (29) bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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