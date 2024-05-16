GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdaki 2 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde viyadükten düşen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 02 ABY 893 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik-Nizip arasındaki viyadükte, önce önünde seyreden araca, ardından korkuluklara çarpıp zemine düştü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen tırda sıkışan Mustafa (48) ile Aykut Akgül'ü (29) bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.