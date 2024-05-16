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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdaki 2 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde viyadükten düşen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:32 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:32
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdaki 2 kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde viyadükten düşen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, 02 ABY 893 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik-Nizip arasındaki viyadükte, önce önünde seyreden araca, ardından korkuluklara çarpıp zemine düştü.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen tırda sıkışan Mustafa (48) ile Aykut Akgül'ü (29) bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tır sürücüsünün kim olduğu henüz tespit edilemedi.

        Öte yandan, kazayı güvenlik kamerası kaydetti.

        Görüntülerde, seyir halindeki tırın önündeki araca çarptıktan sonra yön değiştirerek viyadük korkuluklarına çarpması ve zemine düşmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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