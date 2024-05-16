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        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü sınır dışı edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:22
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        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 4'ü sınır dışı edildi.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli olarak bu kentin yanı sıra İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suriye ve Irak uyruklu diğer 4 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik jandarma ekiplerince 14 Mayıs'ta 6 ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, 10 dijital materyal ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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