AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Şanlıurfa'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin sandıktan çıkan sonuçları en iyi değerlendiren ve en iyi okuyan parti olduğunu söyledi.

Yılmaz, Haliliye Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin istişare toplantısında, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Parti olarak mahalli idareler seçimleri üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını, sandıktan çıkan sonuç doğrultusunda çalışmalara başladıklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sandıktan çıkan sonuçları çok iyi tahlil, kritik ve inceleyerek ve milletimizi haklı görüyoruz. Milletimizin bize tavsiye ettiği ve önerdiğini, yapmamız gerekenin ne olduğunu, sandıkta bize anlattığını ve sandık yoluyla bize izah ettiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki süreci planlamamızı, bu idrak doğrultusunda planlayarak yolumuza devam ediyoruz. Kardeşlerim, her seçim şüphesiz ki demokrasilerde milletin ne söyleyeceğinin tespit edildiği, sorulduğu, bir anlamda sandıkların adeta milletimizin duygu ve düşüncesini ifade ettiği, bir teyit gibi sonuç ortaya koyan malzemedir diye düşünüyoruz. AK Parti, sandıktan çıkan sonuçları en iyi değerlendiren, en iyi okuyan partidir."