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        Vali Şıldak'tan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ne davet

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, herkesi 25 Mayıs'ta başlayacak Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ne davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:01 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:01
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        Vali Şıldak'tan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ne davet
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, herkesi 25 Mayıs'ta başlayacak Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ne davet etti.

        Vali Şıldak, yazılı açıklamasında, gerek çevre illerden gerekse Türkiye'nin birçok ilinden gelecek misafirlerin Şanlıurfa’nın tüm güzelliklerini doyasıya yaşayabilmesi için gerekli tüm hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

        25 Mayıs’ta başlayacak ve 8 gün sürecek organizasyonun önemine işaret eden Şıldak, şunları kaydetti:

        "Şanlıurfa'mız gerek tarihi, gerek kültürü ve müziği gerekse gastronomi olmak üzere birçok zenginliği içerisinde barındıran nadide bir şehrimiz. Ben Şanlıurfa'yı herkesin hayat duraklarında mutlak suretle uğraması gerektiği bir adres olarak görüyorum. Tüm bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Şanlıurfa buluşması bizim için çok önemli. Turizm sezonunun devam ettiği ilimizde bu festivalimizin de unutulmaz anılarla misafirlerimizin hafızalarında kalacağına eminiz. Konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar çok sayıda etkinliği içerisinde barındıracak buluşmamıza herkesi davet ediyorum. Biz 'Şimdi Şanlıurfa Zamanı' diyoruz, müzik ve kültürle harmanlanmış bu kadim topraklara davet çağrımızı yineliyoruz."

        - Festival hakkında

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Türkiye'nin en geniş uluslararası festivali olarak yer alıyor.

        40 bin sanatçının katılımının hedeflendiği festivalin rotalarına 2024'te yeni eklenen 5 şehirle etkinlik düzenlenecek mekan sayısının 600'ün üzerine çıkması hedefleniyor.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 25 Mayıs tarihindeki durağı ise inanç turizminin kalbi Şanlıurfa yer alıyor. Festivalin Şanlıurfa'nın turizm potansiyelini artırması, şehrin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımını sağlaması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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