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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:29
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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Şahin Altun yönetimindeki 27 AIN 536 plakalı otomobil, Kocaali Mahallesi civarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan İslim, Şahin Mert, Merve ve Çınar Efe Altun sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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