Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Şevket P. (41) idaresindeki 34 US 040 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 30. kilometresi Çepni Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Çiğdem (40), Gizem (15), Cemre (10), Nisa (12) ve İnci Naz P. (5) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.