Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Hilvan-Siverek kara yolunun 10. kilometresinde, 63 AOB 878 plakalı otomobil devrildi.
Kazada, A.G. (15), S.G. (11), A.G. (13), M.U. (27) ve G.A. (29) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Hilvan devlet hastanelerine kaldırıldı.
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