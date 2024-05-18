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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:41 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:41
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Aslan İstemi (60) idaresindeki 34 CYV 890 plakalı otomobil, kırsal Güvenli Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Sakine (47), Zeki Şahin (10) ve Sara Nur İstemi (9) 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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